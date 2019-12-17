Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "ЛНР" повторили за "ДНР" и решили объявить своей всю Луганскую область

Комментариев: 3
Глава непризнанной "ЛНР" Пасечник решил объявить всю Луганскую область территорией непризнанной республики .
"ЛДНР"
"ЛДНР"
facebook.com

В непризнанной республики “ЛНР“ примут закон о расширении “государственной границы республики“ до административных границ Луганской области Украины. Об этом заявил “главарь“ “ЛНР“ Леонид Пасечник передает сайт сепаратистов. 

Читай также: На Херсонщине СБУ задержала двух пророссийских агитаторов

Пасечник заявил, что Луганск решил поступить так же, как до этого сделал еще один “глава“ непризнанной республики “ДНР“ Пушилин, где недавно был принят закон о “государственной границе“, в котором сепаратисты объявили своей территорией всю Донецкую область по административным границам Украины.

“Принятый в ДНР закон о госгранице, закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас“, — заявил сепаратист.

Подписывая документ о государственной границе “республики“, “глава “ДНР“ Пушилин указывал, что закон является абсолютно логичным и понятен и нужен “республике“ для внутреннего пользования. Подписывая данный закон, “главарь“ объяснял это тем, что в 2014 году референдум о самоопределении “республики“ проходил на территории всей области. 

Читай также: Сурков посетил съезд главарей боевиков “ДНР“ и “ЛНР“

Напомним, У Путина предлагают менять минские соглашения с “экспертами “ДНР“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ЛДНР, сепаратисты, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 17:47
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А почему два братских народа живут в разных государствах? Пусть они сначала между собой объединятся.
WTF2wtf    17.12.2019, 18:03
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ну не шестеркам-назначенцам оккупантов на месте что-то решать в принципе ... значит глава оккупантов (президент россии) решил, что ему так удобнее
Lyonya-Space    17.12.2019, 17:38
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Ага! "А там ще буряків посаджу!"...
А шляпу от болта на 16 он на воротник себе не хочет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь