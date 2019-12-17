В "ЛНР" повторили за "ДНР" и решили объявить своей всю Луганскую область

Глава непризнанной "ЛНР" Пасечник решил объявить всю Луганскую область территорией непризнанной республики .

В непризнанной республики “ЛНР“ примут закон о расширении “государственной границы республики“ до административных границ Луганской области Украины. Об этом заявил “главарь“ “ЛНР“ Леонид Пасечник передает сайт сепаратистов.

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Пасечник заявил, что Луганск решил поступить так же, как до этого сделал еще один “глава“ непризнанной республики “ДНР“ Пушилин, где недавно был принят закон о “государственной границе“, в котором сепаратисты объявили своей территорией всю Донецкую область по административным границам Украины.

“Принятый в ДНР закон о госгранице, закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас“, — заявил сепаратист.

Подписывая документ о государственной границе “республики“, “глава “ДНР“ Пушилин указывал, что закон является абсолютно логичным и понятен и нужен “республике“ для внутреннего пользования. Подписывая данный закон, “главарь“ объяснял это тем, что в 2014 году референдум о самоопределении “республики“ проходил на территории всей области.

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Напомним, У Путина предлагают менять минские соглашения с “экспертами “ДНР“

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