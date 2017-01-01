Суд выпустил Пашинского из СИЗО

Экс-нардеп Сергей Пашинский вышел из СИЗО под домашний арест.

Киевский апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Он выйдет из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает телеканал “Прямой“.

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“Сегодня Апелляционный суд города Киева отменил постановление следственного судьи о содержании под стражей Пашинского. И избрал ему другую меру средства - домашний арест. Это произошел маленький сдвиг в положительном направлении“, - прокомментировал адвокат Пашинского Андрей Федур.



7 октября Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на 2 месяца без права на залог.

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Экс-нардепа подозревают в умышленном причинении тяжелых телесных повреждений. Речь идет об инциденте в декабре 2016 года под Киевом, когда Пашинский прострелил ногу мужчине во время ссоры.



Напомним, что В ГБР решили заново допросить всех свидетелей по делу Пашинского.

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