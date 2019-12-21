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Смертельный пожар в Одессе: Комиссия Кабмина озвучила причину

Комментариев: 1
В результате масштабного пожара в одесском колледже экономики погибли 16 человек.
Комиссия Кабмина озвучила причину пожара
Комиссия Кабмина озвучила причину пожара
Думская

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Причиной смертельного пожара в Одесском колледже, унесшего жизни 16 студентов и преподавателей, стало возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже здания. К таким выводам пришла правительственная комиссия, сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По мнению комиссии, именно с третьего этажа пожар распространился по учебному корпусу. При этом студенты и преподаватели не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также косвенной причиной трагедии стало небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд, - отмечается в сообщении.

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Премьер также отметил, что уже был уволен руководитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Вчера областную ГСЧС возглавил Вадим Шулюк.

Напомним, в результате масштабного пожара в одесском колледже экономики погибли 16 человек, пострадали около 30 человек. Здание колледжа практически полностью уничтожено огнем. 14 декабря работы по разбору завалов на месте пожара были закончены.

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Теги: Одесса, пожар, колледж, комиссия, причины
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    21.12.2019, 11:59
Оценка:  +2
Путин_xyйло
В случае неурожая тоже комиссию Кабмина создадут? Нах тогда министерства?
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