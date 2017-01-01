Итоги 21 декабря: корпоратив “слуг” и стоп казино

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

“Слуга народа” отгуляла первый новогодний корпоратив; в Украине оперативно пресекли деятельно 5000 игровых заведений: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В МВД заявили о закрытии всех игорных заведений

В Украине пресекли деятельность около 5300 игровых заведений. По словам начальника управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александра Околита, в Украине всего насчитывалось около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе лотереи, казино и букмекерские конторы, которые также потеряли возможность работать в законном поле.

Милованов назвал главные экономические реформы

Перед Минэкономики стоит главная задача, которая состоит в том, чтобы разобраться с происходящим в подведомственных отраслях и выделить главные направления реформ.

По словам министра Милованова, сначала министерство займется законодательством по приватизации, затем созданием реестра земель для открытия рынка земли, и наконец борьбой с коррупцией. Также первостепенной задачей Милованов назвал привлечение инвестиций.

Министр Оржель рассказал детали договора с Россией по газу

Договоренности по газу между Украиной и Россией включает в себя транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет.

Как заявил министр Оржель, после достижения соглашений на политическом уровнем все контракты между “Нафтогазом“ и “Газпромом“должны быть подписаны. Также министр добавил, что российская сторона обязуется выплатить почти 3 млрд долларов до конца 2019 года.

“Слуга народа” отгуляла элитный корпоратив

Депутаты партии “Слуга народа” отгуляли первый новогодний корпоратив в элитном клубе Киева.

По предварительной информации, на вечеринку прибыл президент Владимир Зеленский. Он сказал праздничный тост.

На вечеринке, помимо “слуг народа” были Алексей Гончарук, Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

На акцию за интеграцию с Россией в Минске никто не пришел

В Минске на акцию за поддержку интеграции Беларуси с Россией, которая планировалась 20 декабря в центре столицы Беларуси, никто не пришел, только журналисты.

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