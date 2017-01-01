Боевики используют мирных граждан для срыва работы украинских КПВВ

В Штабе ООС рассказали о подлых провокациях оккупантов, в которых мирных граждан используют как разменную монету.

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Оккупанты сознательно устраивают провокации, пытаясь нарушить нормальный режим работы украинских контрольных пунктов въезд-выезд (КПВВ). Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Так, прекрасно зная, что в зимний период КПВВ работают до 17:00, оккупанты целенаправленно сначала задерживают граждан на подконтрольной им территории, а потом запускают большие группы людей в так называемую “серую зону“ уже после прекращения работы украинских КПВВ.

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В штабе подчеркивают, что такие действия опасны, потому что люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставлять большую группу людей на ночлег в так называемой “серой зоне“ недопустимо.

В декабре оккупанты устраивали подобные провокации на КПВВ “Гнутово“, “Новотроицкое“ и “Майорское“. Всего зафиксировано 5 подобных случаев, и каждый раз работу украинских КПВВ продлевали, чтобы пропустить людей на свободную территорию Украины.

Пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей, и их пропуску через линию разграничения, - отметили в штабе.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко не исключает возможность открытия железнодорожного сообщения между Украиной и ОРДЛО после открытия новых контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

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