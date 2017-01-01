Итоги 23 декабря: поезда в Крым и призыв Зеленского

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Путин запустил поезда в аннексированный Крым; на переговорах в Минске согласовали обмен пленными по формуле “всех на всех”: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Апелляционный суд оставил "Рифмастера" под стражей

23 декабря Апелляционный суд Киева отказал защите Андрея Антоненко в ходатайстве об изменении меры пресечения. Музыкант “Рифмастер“ останется в СИЗО.

Защита Антоненко требовала отпустить подозреваемого под ночной домашний арест, музыканта также попытались взять на поруки депутаты и артисты. Суд не принял к сведению аргументы защиты и отказался выпустить Антоненко на свободу.

Зеленский призвал АЗС снизить цены на бензин

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, собрал на совещание представителей топливного рынка, на котором обсудили вопрос снижения цен на АЗС.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену) на табло", - обратился он к трейдерам.

Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ в оккупированный Крым.

Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

Опубликованы имена нардепов-прогульщиков за декабрь

В декабре 2019 года 51 нардеп принял участие только в половине голосований Верховной Рады, при этом 8 нардепов пропустили 90% голосований, трое из которых не проголосовали ни разу за месяц.

Так, в декабре ни разу не проголосовали депутаты Любовь Шпак -“Слуга Народа“, Роман Иванисов - внефракционный и Виталий Данилов -“Батькивщина“. По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов даже не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение всего месяца.

В Минске всё-таки договорились провести обмен до конца года

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске договорились об обмене пленных в формате “всех установленных на всех установленных".

Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, - сказал представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.