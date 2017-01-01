Пожар в Одессе: среди жертв директор института

Борис Александров был ученым с мировым именем. За свою жизнь он написал более 200 монографий и статей.

В Одессе опознали всех жертв в результате пожара в колледже на улице Троицкой. Последним стал директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров, сообщило накануне местное издание Думская.

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“Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова“, – говорится в сообщении.

В Институте морской биологии НАН Украины подтвердили информацию о смерти Бориса Александрова. В сообщении подчеркивается, что он был ученым с мировым именем.

“За свою жизнь Борис Александров написал более 200 монографий и статей, был членом девяти научных обществ и редколлегий научных журналов, лауреатом государственной премии по науке и технике Украины“, – рассказали в институте.

Александров более 10 лет возглавлял экспертную группу по сохранению биологического разнообразия в Комиссии по защите Черного моря от загрязнения (BSC).

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Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара – 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек, еще 30 пострадали.

Ранее правительственная комиссия назвала причину пожара. Люди погибли из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

После пожара в Одессе уволили областное руководство ГСЧС. Новым главой областного управления службы по чрезвычайным ситуациям стал полковник Вадим Шулюк.

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