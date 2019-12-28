В рамках обмена Украина выдаст двух боевиков "ЛНР"

Обоим вынесен обвинительный приговор.

Читай также: Экс-беркутовцы есть в списках на обмен - прокурор

В рамках назначенного на 29 декабря обмена удерживаемыми лицами Украина передаст на оккупированную территорию двух осужденных боевиков “ЛНР“ – Валерия Ефименко и Дениса Петрова. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на решения судов.

Действия Ефименко квалифицированы по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины – участие в заговоре, направленном на планирование и подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Читай также: Рупоры Кремля показали троих украинских пленных на ТВ

Наказанием для Ефименко назначено лишение свободы сроком на 2 года 10 месяцев без конфискации имущества. Обвиняемый свою вину признал полностью, 24 декабря между обвиняемым и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Петров обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – содействие деятельности террористической организации. Свою виновность обвиняемый признал полностью. Приговором суда Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

Оба осужденных освобождены для запланированного на завтра обмена.

Читай также: В Харькове суд освободил всех обвиняемых по делу о теракте 2015 года

По данным обвинения, Ефименко в начале апреля 2014 г. создал на территории Луганска батальон под названием “Леший“, в состав которого вошло от 400 до 600 человек. Будучи руководителем указанного батальона он осуществлял общее руководство, координировал и согласовывал деятельность его членов между собой. Ефименко отдавал команды на проведение боевых действий против ВСУ и нападения на предприятия, учреждения, организации и граждан на территории Луганска; участвовал в вооруженном нападении на Луганский пограничный отряд и обеспечил членов организованной группы огнестрельным оружием и боевыми припасами.

Также Ефименко осуществлял охрану захваченного административного здания Управления СБУ в Луганской области и осуществлял дежурство на блокпостах у Северодонецка.

Читай также: В Харькове суд отпустил для обмена обвиняемого в трех убийствах

Петров, по данным суда, осуществлял сбор и передачу информации, связанной с перемещениями и местами дислокации подразделений ВСУ и других правоохранительных органов Украины на территории проведения АТО.

Напомним, завтра на КПВВ “Майорское“ состоится обмен удерживаемыми лицами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.