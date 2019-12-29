Бывший политзаключенный рассказал про Новый год в российской тюрьме

Бывший политзаключенный Евгений Панов вспомнил, как праздновал новый год в российской тюрьме.

Освобожденный политзаключенный Евгений Панов рассказал о том, как проводил Новый год в российской тюрьме. Своими воспоминаниями он поделился в интервью “Радио Свобода“.

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“Первые два новых года я встречал в двойнике, камере на двоих. Эти дни ничем особо не отличались от обычных. В первый, в Лефортово, сделали с сокамерником торт: перетерли печенье в песок и перемешали со сливочным маслом и сгущенкой. Разделили пополам. Половину съели на Новый год, а вторую – на Рождество. Телевизор подольше дали посмотреть. Второй Новый год тоже в двойнике. Не было ничего: ни телевизора, ни часов, ни продуктов. О наступлении нового года узнали по звукам салюта“, – вспомнил Панов“.



Напомним, 10 августа 2018 года сотрудники ФСБ обвинили украинца Евгения Панова в “подготовке ряда терактов в Крыму, якобы по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины“. Официальный Киев назвал это заявление провокацией.



Панова освободили во время предновогоднего обмена пленными.

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