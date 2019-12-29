Пограничники получили два вертолета Airbus H125

Вертолеты прибыли в Киев из Франции. Планируется, что новые вертолеты будут использоваться для наблюдений за госграницей. На борт вертолета могут подняться до шести членов экипажа, при этом он четыре-пять раз экономичнее Ми-8.

Госпогранслужба получила два вертолета Airbus H125 в рамках межправительственного соглашения Украины и Франции о создании единой системы авиационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 3 января.

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Вертолеты прилетели в Киев. Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава.

“Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники“, - сказал Сергей Яровой.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что по сравнению с Ми-8, которые сейчас находятся на вооружении у пограничников, новый экземпляр экономичнее в четыре-пять раз.

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Дейнеко также отметил, что мы сможем на одном и том же количестве горючего осуществить в пять раз больше вылетов. У Госпогранслужбы действительно есть потребность в таком небольшом, маневренном, экономическом вертолете, который можно использовать ежедневно.

С использованием данного типа вертолетов мы достигаем главного - постоянного присутствия в воздухе и оперативности реагирования на изменения обстановки на государственной границе. Мы очень довольны, потому что это современный, надежный вертолет, добавив что всего ГПСУ получит 24 вертолета такой модели в разной комплектации.

“Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развернуть еще две эскадрильи пилотов. Но это будет тогда, когда мы получим график поступления новых вертолетов“, - отметил глава ГПСУ.

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Замглавы МВД Сергей Гончаров отметил, что Н125 - лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

В дальнейшем модели Н125 прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов-пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов на борт может поднять до шести членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора и длительное время находится в воздухе без дозаправки, - подытожил Гончаров.

Напомним, ранее МВД купило для Нацгвардии вертолет Super Puma Н225.

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