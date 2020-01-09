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Катастрофа Боинга в Иране: опубликованы первые выводы иранских следователей

Комментариев: 1
Комиссия, изучающая обстоятельства авиакатастрофы Боинга 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования.
Разбившийся в Иране Боинг 737
Разбившийся в Иране Боинг 737
EPA/UPG

Украинский пассажирский самолет Боинга 737 авиакомпании МАУ, который потерпел катастрофу утром 8 января в Иране, был охвачен пламенем еще в воздухе, однако не подавал авиадиспетчерам сигнал о внештатной ситуации на борту. Об этом в четверг, 9 января, сообщили иранские следователи, которые занимаются выяснением причин авиакатастрофы, передает агентство dw.com

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Так, следователи комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.

Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы, - говорится в сообщении

Отмечается, что после падения Боинга 737 произошел “мощный взрыв“ - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев. 

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Напомним, ранее у Зеленского рассматривают несколько версий катастрофы Боинга МАУ.

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Теги: Иран, Следствие, Авиакатастрофа, Боинг
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Комментариев (2)
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Real_B    09.01.2020, 10:50
Оценка:  +2
Real_B
Честно. Это уже смешно- иранские расследователи, загорелся еще в воздухе, ничего не сообщали.
Колишній-східняк    09.01.2020, 11:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
О том, что он загорелся в воздухе, еще вчера было известно от очевидцев. Даже где-то плохонькая видеозапись на телефон в сети появилась.
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