Катастрофа Боинга в Иране: опубликованы первые выводы иранских следователей

Комиссия, изучающая обстоятельства авиакатастрофы Боинга 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования.

Украинский пассажирский самолет Боинга 737 авиакомпании МАУ, который потерпел катастрофу утром 8 января в Иране, был охвачен пламенем еще в воздухе, однако не подавал авиадиспетчерам сигнал о внештатной ситуации на борту. Об этом в четверг, 9 января, сообщили иранские следователи, которые занимаются выяснением причин авиакатастрофы, передает агентство dw.com.

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Так, следователи комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.

Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы, - говорится в сообщении

Отмечается, что после падения Боинга 737 произошел “мощный взрыв“ - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

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Напомним, ранее у Зеленского рассматривают несколько версий катастрофы Боинга МАУ.

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