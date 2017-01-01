Следователи допросили мать жертвы катастрофы МАУ

Мать жертвы авиакатастрофы опровергла распространенную информацию о звонке из самолета. По ее словам, ей поступил звонок перед отлетом.

Звонок женщине поступил еще до вылета самолета из аэропорта twitter.com/ISNAMEDIA

Мать жертвы авиакатастрофы в Иране, произошедшей с самолетом МАУ, допросили правоохранители, сообщает в четверг, 9 января, пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ГПУ опровергли распространенную в Facebook информацию о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета.

Так, 8 января в соцсети была распространена информация о том, что один из членов экипажа рейса МАУ Тегеран-Киев позвонил матери и сообщил о падении самолета в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, сообщили в ведомстве.

В то же время мать члена экипажа подтвердила только факт звонка, который состоялся еще до вылета самолета из аэропорта Тегерана.

Напомним, канадец из-за путаницы с билетом не сел на смертельный рейс перед самым отлетом. Однако его жена села и стала одной из жертв трагедиии Боинга.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet