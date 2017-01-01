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Следователи допросили мать жертвы катастрофы МАУ

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Мать жертвы авиакатастрофы опровергла распространенную информацию о звонке из самолета. По ее словам, ей поступил звонок перед отлетом.
Звонок женщине поступил еще до вылета самолета из аэропорта
Звонок женщине поступил еще до вылета самолета из аэропорта
twitter.com/ISNAMEDIA
 
Мать жертвы авиакатастрофы в Иране, произошедшей с самолетом МАУ, допросили правоохранители, сообщает в четверг, 9 января, пресс-служба Офиса генерального прокурора.
 
В ГПУ опровергли распространенную в Facebook информацию о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета. 
 
Так, 8 января в соцсети была распространена информация о том, что один из членов экипажа рейса МАУ Тегеран-Киев позвонил матери и сообщил о падении самолета в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, сообщили в ведомстве.
 
В то же время мать члена экипажа подтвердила только факт звонка, который состоялся еще до вылета самолета из аэропорта Тегерана.
 
Напомним, канадец из-за путаницы с билетом не сел на смертельный рейс перед самым отлетом. Однако его жена села и стала одной из жертв трагедиии Боинга.
 
Еще сообщалось, что снятый со смертельного рейса пилот рассказал о предчувствии.

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Теги: Генпрокуратура, авиакатастрофа, Иран, допрос, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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