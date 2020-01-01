Пьяный водитель отправил автомобиль в пруд на Полтавщине

Чудом в аварии никто не погиб.

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Появились подробности необычного ДТП близ Горишних Плавней на Полтавщине: автомобиль Acura на полном ходу влетел в замерзшее озеро. Чтобы достать пассажиров из полузатонувшей машины, спасатели задействовали выдвижную лестницу, пишут “Факты“.

В интервью местной телерадиокомпании “ГОК“ начальник сектора реагирования отделения патрульной полиции № 2 Кременчуга Василий Бала рассказал, что причиной ДТП стало то, что водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Количество алкоголя в его крови составило 2,63 промилле при допустимой норме 0,2. Т.е. перед поездкой он выпил около бутылки водки.

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Водитель нового автомобиля Acura ехал на огромной скорости по улице Соборности со стороны улицы Героев Днепра. Доехав до перекрестка, где проводились ремонтные работы и увидев коммунальщиков в оранжевых жилетах, он, даже не нажимая на педаль тормоза, проехал между людьми и трактором, сбив железный забор, и перелетел через котлован. Машину при этом развернуло в воздухе, и она упала в озеро, пробив лед, - рассказал полицейский.

К счастью, обошлось без человеческих жертв: дорожный работник успел отскочить от мчавшегося на него автомобиля, а три 20-летних пассажира, которые тоже были в нетрезвом состоянии, отделались относительно незначительными травмами. Сам 41-летний собственник иномарки не пострадал, и к тому времени, пока приехали спасатели, сумел самостоятельно выбраться на берег. Его пассажиры ждали помощи, сидя на крыше авто. Им повезло, что машина встала на колеса, а в искусственном водоеме было неглубоко.

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В отношении виновника происшествия открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. Его автомобиль восстановлению не подлежит.

Напомним, в Днепропетровской области из пруда достали авто с 4 трупами. Погибшие в аварии были без сознания на момент, когда автомобиль слетел в пруд, сообщили спасатели.

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