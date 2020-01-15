Сколько зарабатывал Грицак: Опубликована декларация экс-главы СБУ

Семья бывшего руководителя СБУ имеет немалое состояние.

Экс-руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак и его семья смогли накопить большое состояние. Об этом свидетельствует актуальная декларация Грицака, которую опубликовал “Центр противодействия коррупции“.

Читай также: Найем рассказал, как у него получилась зарплата в 300 тысяч

Василий Грицак с женой Ольгой имеют квартиру в Киеве площадью 94,9 кв м.



С 2008 года семья Грицака живет в доме на 413 кв м. Кроме того, у них в декларации прописаны два участка по 800 кв м в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области, а также два нежилых помещения площадью 70,8 кв м и 60,86 кв м (все это имущество записано на Зою Мельник – по данным СМИ, тещу Грицака).



Ольга Грицак с 2012 года имеет земельный участок в Хотяновке Вышгородского района Киевской области площадью 2135 кв м, в том же месте она пользуется еще одним участком на 1215 кв м.

Читай также: Кабмин будет ежемесячно публиковать зарплаты министров

В 2013 году Ольга Грицак купила квартиру в столице площадью 79,1 кв м.



С июня 2019 экс-глава СБУ года снимает в Киеве нежилое помещение на 113,2 кв м.



Василий Грицак задекларировал три транспортных средства – внедорожники Toyota Land Cruiser и Mersedes-benz G250D и мотоцикл Harley-Davidson. На Ольгу Грицак записан внедорожник Land Rover Range Rover, который она купила в июле 2019 года. Также она задекларировала четыре грузовых авто: Volkswagen Caddy Kasten 2008, Volkswagen LT35, Mercedes-benz Sprinter 416 cdi и Ford Transit.

Читай также: Украинские топ-политики рассказали, где встречали Новый год

Ольга Грицак является конечным бенефициаром фирмы “Ольвия-1“ .



Задекларированная зарплата Грицака в СБУ составила 865 144 гривен.



Ольга Грицак заработала больше, чем ее муж: зарплата в ООО “Ольвия-1“ – 120 215 грн, отчуждение движимого имущества – 1 620 000 грн, сдача имущества в аренду собственной фирме – 234 000 грн, предпринимательская деятельность – 1 872 500 грн.

Читай также: “Где деньги?“: Министр Малюська отчитывался перед женой из-за зарплаты

Василий Грицак хранит наличными 57 тысяч долларов, 18 тысяч евро, 770 тысяч гривен. Его жена – 45 тысяч долларов и 27 тысяч евро.



На банковских счетах Грицака задекларировано 43 457 гривен, 1 649 евро и 1 936 долларов. Его жена получила средства от предпринимательской деятельности в объеме 1 853 333 гривен.



Напомним, Зеленский уволил экс-главу СБУ в запас.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.