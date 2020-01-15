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Сколько зарабатывал Грицак: Опубликована декларация экс-главы СБУ

Комментариев: 2
Семья бывшего руководителя СБУ имеет немалое состояние.
Экс-глава СБУ Василий Грицак
Экс-глава СБУ Василий Грицак
Пресс-служба СБУ

Экс-руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак и его семья смогли накопить большое состояние. Об этом свидетельствует актуальная декларация Грицака, которую опубликовал “Центр противодействия коррупции“. 

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Василий Грицак с женой Ольгой имеют квартиру в Киеве площадью 94,9 кв м. 

С 2008 года семья Грицака живет в доме на 413 кв м. Кроме того, у них в декларации прописаны два участка по 800 кв м в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области, а также два нежилых помещения площадью 70,8 кв м и 60,86 кв м (все это имущество записано на Зою Мельник – по данным СМИ, тещу Грицака).

Ольга Грицак с 2012 года имеет земельный участок в Хотяновке Вышгородского района Киевской области площадью 2135 кв м, в том же месте она пользуется еще одним участком на 1215 кв м. 

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В 2013 году Ольга Грицак купила квартиру в столице площадью 79,1 кв м.

С июня 2019 экс-глава СБУ года снимает в Киеве нежилое помещение на 113,2 кв м.

Василий Грицак задекларировал три транспортных средства – внедорожники Toyota Land Cruiser и Mersedes-benz G250D и мотоцикл Harley-Davidson. На Ольгу Грицак записан внедорожник Land Rover Range Rover, который она купила в июле 2019 года. Также она задекларировала четыре грузовых авто: Volkswagen Caddy Kasten 2008, Volkswagen LT35, Mercedes-benz Sprinter 416 cdi и Ford Transit.

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Ольга Грицак является конечным бенефициаром фирмы “Ольвия-1“ .

Задекларированная зарплата Грицака в СБУ составила 865 144 гривен.

Ольга Грицак заработала больше, чем ее муж: зарплата в ООО “Ольвия-1“ – 120 215 грн, отчуждение движимого имущества – 1 620 000 грн, сдача имущества в аренду собственной фирме – 234 000 грн, предпринимательская деятельность – 1 872 500 грн.

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Василий Грицак хранит наличными 57 тысяч долларов, 18 тысяч евро, 770 тысяч гривен. Его жена – 45 тысяч долларов и 27 тысяч евро.

На банковских счетах Грицака задекларировано 43 457 гривен, 1 649 евро и 1 936 долларов. Его жена получила средства от предпринимательской деятельности в объеме 1 853 333 гривен.

Напомним, Зеленский уволил экс-главу СБУ в запас.

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Теги: СБУ, Грицак, декларация
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Комментариев (2)
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kapablankas    15.01.2020, 16:04
Оценка:  -15
kapablankas
и как только Грицака ушли так и у жены УПАЛИ клнтракты

ПРОЗОРРО

вот такой бизнес

конечно без коррупции
Кайдаш    15.01.2020, 15:57
Оценка:  +17
Кайдаш
"На чьи труды дворец? "
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