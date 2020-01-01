У Авакова расследуют возможную слежку за бывшим послом США Йованович

В МВД начали расследование возможной незаконной слежки за экс-послом США Мари Йованович.

Национальная полиция начала расследование возможной незаконной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Расследование началось после публикации материалов следователями Палаты Представителей Конгресса США. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал переписки, свидетельствующие о том, что за Йованович могла проводиться слежка, когда она работала в Украине. Об этом идет речь в переписке политика-республиканца Роберта Гайда с соратником Руди Джулиани Львом Парнасом.



В полиции проведут проверку, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства, либо же “это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США“.

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“Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства“ - подчеркнули в министерстве.





Напомним, ранее была опубликована переписка Парнаса с окружением Зеленского

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