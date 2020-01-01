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Слуга народа просит проверить "пленки" Гончарука

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Специальное расследование проведет СБУ.
В Слуге народа прокомментировали скандальные записи
В Слуге народа прокомментировали скандальные записи
Слуга народа / Facebook

СБУ должно провести расследование по поводу аудиозаписей разговора лиц, которых ассоциируют с премьер-министром Украины и другими высокопоставленными чиновниками. С соответствующим обращением выступает группа депутатов Слуги Народа. Об этом сообщает на официальной странице партии в Facebook.

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“Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа“, - отметила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

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По словам нардепа, существует три вероятных пути того, как эта информация (если она окажется правдивой) могла быть получена: в рамках уголовного расследования, которого нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Ранее Гончарук ответил врагам словами: “Вам нас не запугать“. По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.

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Теги: Алексей Гончарук, записи гончарука, расследование, Слуга народа
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