На Микитася надели электронный браслет

Бышего главу Укрбуда также обязали сдать заграничный паспорт, сообщил адвокат Александр Лысак.

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На экс-президента корпорации Укрбуд и бывшего нардепа Максима Микитася снова надели электронный браслет контроля. Об этом в комментарии “Суспильне“ сообщил его адвокат Александр Лысак.

Браслет снова надели. Едем сдавать загранпаспорт, - сказал он.

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Адвокат считает абсурдной ситуацию с отказом Микитасю вылететь в Велокобританию.

Он отметил, что в документе об отказе на выезд за границу указано только: “Обращайтесь на Владимирскую, 26“ (Госпогранслужба).

Адвокат добавил, что сейчас Микитась может перемещаться только по территории Киева и Киевской области.

Для справки. Максима Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.

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Высший антикоррупционный суд назначил Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за Микитася внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен. Мера пресечения уже продлевалась судом и действует до 14 февраля.

Напомним, сегодня Максим Микитась пытался выехать из Украины. Его сняли с рейса, который должен был отправиться в Великобританию. Позднее стало известно, что экс-чиновник имел разрешение на временный выезд из страны.

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