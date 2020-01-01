Надбавки для учителей и наказание за списывание: Новый закон о школе

Молодых учителей заставят проходить педагогическую интернатуру, наказание за списывание, надбавки к зарплате, финансовая независимость школ, языковой вопрос.

Учителя получать надбавки к зарплате, а школьников, которые списывают, будут наказывать. Верховная Рада приняла закон №0901 “О полном среднем образовании“. Что это значит, разбирался сайт Сегодня.

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Ученикам грозит наказание за списывание

Списывание будет наказываться. В законе много внимания уделяется академической добропорядочности учеников и учителей.

Нарушением добропорядочности считаются: списывание, обман, взяточничество, необъективное оценивание, подсказки от учителя ученику на семестровой контрольной, экзамене, внешнем независимом оценивании (ВНО). Также учеников будут наказывать за использование шпаргалок и технических устройств во время контрольных.

За нарушение этих правил ученика могут отстранить от контрольной работы или экзамена и заставить сдавать предмет повторно. Ученика также могут заново заставить изучать предмет.

Помимо этого, нарушителя могут лишить стипендии, призовых мест на турнирах, олимпиадах, конкурсах. Учителям за нарушение академической добропорядочности грозит наказание от лишения премий на год и вплоть до лишения педагогического звания.

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Ученики смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения

После получения начального (1-4 классы), базового (5-9 классы) и профильного образования (10-12 классы) ученики будут проходить государственную итоговую аттестацию.

Если у ученика есть собственные цели в образовании, он может строить индивидуальную траекторию, говорится в законе. Это может быть другая форма и темпы обучения.

Например, если ученик хочет закончить класс экстерном, школа должна составить для него индивидуальный план. Определить уровень своих знаний он сможет в результате итогового оценивания. Если школьник на домашней форме обучения, ему надо проходить итоговое оценивание каждый семестр.

Ученики смогут выбирать предметы, которые хотят изучать. Предлагать предметы для изучения должна будет школа.

Ученики имеют право на дополнительное индивидуальное или групповое занятие по предмету, который выносится на госаттестацию. Это касается учеников, у которых уровень достижений ниже средних по классу, уточняется в законе.

Кроме того, в законе говорится, что ученики могут принимать участие в разработке и обсуждении плана работы школы. Также школьники могут, по согласованию с руководством заведения, проводить спортивные, организационные, просветительские и другие мероприятия. Через своего представителя ученики могут посещать педагогические советы, которые касаются организации образовательного процесса.

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Надбавки к зарплате и интернатура для учителей

Учитель без опыта преподавания при принятии на работу должен пройти год интернатуры. У молодого учителя должен быть наставник – опытный педагог. За курирование молодого специалиста старший учитель получает надбавку – 20% к зарплате.

Сейчас у учителей есть несколько основных надбавок. В законе их сохранили и даже добавили новые доплаты. За классное руководство педагогу положено 20-25%, проверку работ учеников – 10-20%, заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%, работу в инклюзивных классах – 20%. Среди других надбавок:

заведование комнатами хранения оружия, тирами, паспортизированными музеями – 10-15%;

заведование структурными подразделениями школы – 25%;

заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%;

заведование библиотекой – 5-15%;

обслуживание компьютерной техники – 10-15%;

внеклассная работа с учениками – 10-40%;

за почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;

за педагогические звания и работу в специальных школах (классах или группах) – 10-30%.

Учителей на пенсии, которые продолжают работать, переведут с бессрочных на срочные трудовые договора. До 1 июля руководители школ должны разорвать трудовые договора с учителями-пенсионерами – вместо этого предлагается составлять с учителями договор на год.

В случае несогласия по продлению трудовых отношений на условии срочного трудового договора педагогические работники, которым выплачивается пенсия по возрасту, увольняются согласно пункту 9 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины, – говорится в законе.

Школы станут финансово независимыми

Директор школы может занимать свою должность не более двух сроков по шесть лет подряд в одном учебном заведении. Конкурс на должность руководителя заведения будет проводить независимая комиссия. А отбор будет фиксироваться на видео.

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При этом директор должен представить план развития школы. Важно отметить, что школа получает финансовую самостоятельность в использовании денег. Так, заведение может самостоятельно формировать штатное расписание, оплачивать ремонты помещений, оплачивать повышение квалификации учителей, заключать договора.

Языковой вопрос

Все предметы в школе должны преподаваться на украинском языке. Но нацменьшинствам, гарантируется право на изучение родного языка вместе с государственным языком.

Если родной язык ученика – официальный язык в ЕС, то в пятом классе только 20% занятий должно быть на украинском языке. В девятом классе – 40%, а с 10-го – 60%. Для всех других национальных меньшинств 80% занятий ведется на государственном языке, частности это касается и русскоговорящего населения Украины.

Для детей с нарушением слуха будет введено изучение украинского жестового языка и преподавание предметов на нем.

Напомним, ранее в Раде предлагают запретить смартфоны на уроках в школах.

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