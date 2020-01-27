Истек срок давности: Суд простил крымского предателя-"единороса"

Задержанному в декабре крымчанину, помогавшему РФ оккупировать Крым, украинский суд всё простил.

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Днепровский районный суд Киева во время подготовительного заседания закрыл уголовное производство против крымчанина Игоря Кучерявого, который способствовал оккупации и последующей аннексии Крыма российскими войсками весной 2014 года. Об этом сообщает “Бюро судебной информации“, спецпроект “Центра журналистских расследований“.

Как следует из материалов дела, в марте 2014 года Кудрявый вступил в так называемую “тактическую группу“ “Автоканал Севастополя“, которая по радиоканалу координировала деятельность блокпостов и выезды боевиков незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя“, а также активно противодействовала украинская военным.

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Кучерявый полностью признал вину. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о закрытии дела в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.

Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.

На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства, - сказал он.

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Для справки. Согласно статье 49 Уголовного кодекса лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Для нее предусмотрен 5-летний срок давности, который в случае с Кучерявым уже истек.

Напомним, 3 декабря 2019-го Служба безопасности Украины задержала на выезде из Крыма члена правящей партии РФ “Единая Россия“ жителя Севастополя Игоря Кучерявого, который выехал на материковую Украину для получения украинского загранпаспорта.

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