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Истек срок давности: Суд простил крымского предателя-"единороса"

Комментариев: 7
Задержанному в декабре крымчанину, помогавшему РФ оккупировать Крым, украинский суд всё простил.
Кучерявый активно помогал захватывать Крым и был прощен
Кучерявый активно помогал захватывать Крым и был прощен
ssu.gov.ua

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Днепровский районный суд Киева во время подготовительного заседания закрыл уголовное производство против крымчанина Игоря Кучерявого, который способствовал оккупации и последующей аннексии Крыма российскими войсками весной 2014 года. Об этом сообщает “Бюро судебной информации“, спецпроект “Центра журналистских расследований“.

Как следует из материалов дела, в марте 2014 года Кудрявый вступил в так называемую “тактическую группу“ “Автоканал Севастополя“, которая по радиоканалу координировала деятельность блокпостов и выезды боевиков незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя“, а также активно противодействовала украинская военным.

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Кучерявый полностью признал вину. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о закрытии дела в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.

Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.

На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства, - сказал он.

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Для справки. Согласно статье 49 Уголовного кодекса лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Для нее предусмотрен 5-летний срок давности, который в случае с Кучерявым уже истек.

Напомним, 3 декабря 2019-го Служба безопасности Украины задержала на выезде из Крыма члена правящей партии РФ “Единая Россия“ жителя Севастополя Игоря Кучерявого, который выехал на материковую Украину для получения украинского загранпаспорта.

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Теги: Крым, Севастополь, аннексия Крыма, Единая Россия, суд
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Комментариев (7)
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kapablankas    27.01.2020, 20:44
Оценка:  0
kapablankas
Закон нарушен или нет ?

вопрос длля юристов
Брюква_и_Клюква    27.01.2020, 20:28
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Как можно было не простить такого ласкового пухлого гомика? Тем более, что он похож на одного из высокопоставленных зеленых вдупутатов?
ВасяизИваново    27.01.2020, 20:25
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Так че, суды Украины тоже наши?
Брюква_и_Клюква    27.01.2020, 20:44
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Ты со своими судами разберись, алкоголик. Ты жене алименты за 2 года должен, чудовище. Вот возьмет тебя Мишустин за жирную задницу, поглядим, как запоешь)
colavova    27.01.2020, 20:15
Оценка:  0
colavova
а когда истекает срок признания аннексии Крыма?
PINKIPAU    27.01.2020, 20:11
Оценка:  +2
PINKIPAU
Нужно было расстрелять, к ибени матери.
Npc7777    27.01.2020, 20:16
Оценка:  -6
Npc7777
Такому уё6ищю как ты , это не поможет .
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