Закапывали в гробу: Экс-пленник рассказал об издевательствах боевиков

Оккупанты изобрели множество различных способов доставить пленным физические и моральные страдания.

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Наемники российско-оккупационных войск на Донбассе жестоко пытают пленных, а также тех, кто с ними общался. Об этом рассказал “Апострофу“ бывший пленник группировки “ДНР“ Василий Савин.

Террористы пытали не только его самого, но также его жену и сына.

“Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается“, - рассказал он.

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Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.

Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется, - добавил экс-пленник.

Напомним, журналист Асеев, освобожденный из плена 29 декабря, уверяет, что один из вернувшихся из плена в ОРДЛО сам участвовал в пытках.

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