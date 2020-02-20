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В МВД призвали граждан не поддаваться панике

Комментариев: 4
В полиции призвали граждан Украины не паниковать из-за прибытия рейса из зараженного коронавирусом Уханя.
facebook.com/mvs.gov.ua
facebook.com/mvs.gov.ua

В полиции заявили, что причин для паники нет. МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с МОЗ проводятся активные профилактические мероприятия. Об этом передает пресс-служба МВД. 

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Так, Министерство внутренних дел Украины призвало граждан не поддаваться на провокации и не нарушать закон. Также в полиции призвали отнестись с понимаем к текущей ситуации и не препятствовать действиям медиков и правоохранителей.

Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации,- говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский призвал уважать украинцев из Уханя. 

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Теги: МВД, Ухань, Эвакуация, Паника
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Комментариев (4)
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askjhl    20.02.2020, 11:35
Оценка:  0
askjhl
Ну всё, корона-майдан начался ))
askjhl    20.02.2020, 11:49
Оценка:  +1
askjhl
Да распустите этих людей по домам и всё решение проблемы.
i-Вес    20.02.2020, 11:25
Оценка:  0
i-Вес
От гриппа умирают больше чем от этого коронавируса. Люди боятся просто на всякий случай.
askjhl    20.02.2020, 11:35
Оценка:  +1
askjhl
А от ДТП и подавно.
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