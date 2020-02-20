В МВД призвали граждан не поддаваться панике
В полиции заявили, что причин для паники нет. МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с МОЗ проводятся активные профилактические мероприятия. Об этом передает пресс-служба МВД.
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Так, Министерство внутренних дел Украины призвало граждан не поддаваться на провокации и не нарушать закон. Также в полиции призвали отнестись с понимаем к текущей ситуации и не препятствовать действиям медиков и правоохранителей.
Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации,- говорится в сообщении.
Напомним, ранее Зеленский призвал уважать украинцев из Уханя.
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