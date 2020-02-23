Нардеп Илья Кива нецензурно поздравил мужчин с 23 февраля

Кива поздравил украинцев с днем Красной армии.

Народный депутат от “Оппозиционной платформы - За життя“ Илья Кива нецензурно поздравил мужчин с днем Красной армии.Свое приветсвие он опубликовал на странице в Facebook.

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“Да пошли они на ху... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!“, - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.

Илья Кива уже не в первый раз попадает во внимание СМИ за последние недели. Так, 4 февраля СМИ засняли переписку депутата от партии “ОПЗЖ“ Ильи Кивы. В объектив камер попал телефон нардепа, в котором он вел переписку с контактом “Жирик Владимир Вольфович“. В СМИ заявили, что это - российский депутат Владмир Жириновский, но оказалось, что это - шуточная подпись друга Кивы.

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24 января в одном из пабов Полтавы пьяный неадекват, который называл себя Виталей, пытался зарезать девушку-официантку. Видео инцидента попали соцсети. Позже полтавчане в соцсетях начали сообщать, что нападавший - бывший член криминальной группировки “бригада Басистого“, 34-летний Виталий Воробьев по прозвищу “Воробей“, который является хорошим знакомым депутата Ильи Кивы и его бывшим водителем.

Илья Кива/Facebook

Напомним, в Одессе разрисовали мемориал в честь освобождения города.

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