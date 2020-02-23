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Нардеп Илья Кива нецензурно поздравил мужчин с 23 февраля

Комментариев: 5
Кива поздравил украинцев с днем Красной армии.
Народный депутат Илья Кива
Народный депутат Илья Кива
Илья Кива/Facebook

Народный депутат от “Оппозиционной платформы - За життя“  Илья Кива  нецензурно поздравил мужчин с днем Красной армии.Свое приветсвие он опубликовал на странице в Facebook.

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Да пошли они на ху... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!“, - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.

Илья Кива уже не в первый раз попадает во внимание СМИ за последние недели. Так, 4 февраля СМИ засняли переписку депутата от партии “ОПЗЖ“ Ильи Кивы. В объектив камер попал телефон нардепа, в котором он вел переписку с контактом “Жирик Владимир Вольфович“. В СМИ заявили, что это - российский депутат Владмир Жириновский, но оказалось, что это - шуточная подпись друга Кивы.

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24 января в одном из пабов Полтавы пьяный неадекват, который называл себя Виталей, пытался зарезать девушку-официантку. Видео инцидента попали соцсети. Позже полтавчане в соцсетях начали сообщать, что нападавший - бывший член криминальной группировки “бригада Басистого“, 34-летний Виталий Воробьев по прозвищу “Воробей“, который является хорошим знакомым депутата Ильи Кивы и его бывшим водителем.

 

Илья Кива/Facebook

 

Напомним, в Одессе разрисовали мемориал в честь освобождения города.

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Комментариев (5)
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Жеральд    23.02.2020, 14:22
Оценка:  +4
Жеральд
23 февраля - день позора красной армии.Изучайте историю
Spellpusha    23.02.2020, 14:18
Оценка:  +4
Spellpusha
Я звичайно розумію, що більшість, якщо не всі у нас в політиці, це нащадки радянських діячів і відповідно всі "воювали" з "фашизмом", але все ж у нас прийнято закон, згідно з яким радянський режим визнаний злочинним.
ЗовПрироды    23.02.2020, 14:15
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Боюсь огорчить товарисча Илью неприятной вестью. Может он не в курсе, но красная армия давно померла .
Boxerogos    23.02.2020, 14:09
Оценка:  -9
Boxerogos
Ну что можно сказать...Даже дрочеры-эксгибиционисты бывают адекватными.Чего не скажешь про средневековых европейцев-псевдопатриотов с неоперабельным майданом мозга...Всех адекватных людей с Праздником!Всех благ Вам,Люди!
Распятый_мальчик    23.02.2020, 14:23
Оценка:  +3
Распятый_мальчик
Убогое, будешь пить за союзника нацистов - краССную армию, пей не чокаясь, за покойника как-ни-как пьешь
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