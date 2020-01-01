Итоги 23 февраля: Желание Трампа и коронавирус в Италии

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Трамп выступил за примирение Украины и РФ; три человека умерли от коронавируса в Италии. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп хочет примирения между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России. “Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира“, - сказал американский лидер.

Под Офисом президента требовали отставки Авакова

Около 100 человек провели под Офисом президента акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции требовали уволить главу МВД из-за отсутствия результатов расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

США ужесточили правила получения грин-карт

Власти США ужесточили выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия. Верховный суд США отверг последний иск, требовавший заблокировать вступление новых правил.

За грин-картами ежегодно обращается более полумиллиона мигрантов. Новые правила могут повлиять на 382 тысячи человек.

В Минздраве запретили передавать еду эвакуированным из Китая украинцам

Министерство здравоохранения запретило передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане, эвакуированные из Китая.

Уже запущен пищеблок в медцентре, и пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что находится на другом этаже медцентра в Новых Санжарах. Она отметила, что Минздрав информировал о коронавирусе и об осуществлении эвакуации из Китая, однако информация мало распространялась в СМИ.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович напишет книгу

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров. В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию.

В Италии от коронавируса уже умерли три человека

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла женщина. Таким образом, число жертв коронавируса в стране достигло трех человек. Общее число зараженных увеличилось до 152 человек.

Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе. В частности, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.