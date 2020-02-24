После деоккупации Крыму нужно прямое управление из Киева – Умеров

После освобождения полуострова для наведения на нем порядка придется на время отказаться от местного самоуправления, считает Умеров.

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После деоккупации Крыма над полуостровом следует установить прямое управление из Киева. Такое мнение высказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в комментарии “Крым.Реалии“.

По мнению представителя крымскотатарской общины, после полного восстановления территориальной целостности Украины и деоккупации необходимо установить назначенное из Киева управление хотя бы на десять лет.

Необходимо время, чтобы разобраться с теми, у кого “руки в крови“. Что касается остального населения, пусть каждый сам решает, остается он в Украине, или едет на родину, в Россию. Украина при этом выкупает всю недвижимость у принявших решение уехать, они не должны выглядеть как беженцы. Это не должно распространяться на приехавших после 18 марта 2014 года. Они уезжают без вариантов, – рассказал свою точку зрения замглавы Меджлиса.

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Также Умеров предложить провести довыборы в Верховную Раду, чтобы заполнить депутатские мандаты по крымским округам. (Сейчас в Верховной Раде имеется некоторый “недобор“ нардепов, поскольку часть мажоритарных округов расположена на оккупированных территориях, где провести выборы по законам Украины невозможно). По мнению, Умерова, такие довыборы возможны и без деоккупации.

Организовать эти выборы на всей территории материковой части Украины. Окружные избирательные комиссии расположить в Киеве, а участковые – в областных центрах. Голосовать по паспорту, в округе соответственно месту жительства в Крыму. И будет у нас 12 депутатов от Крыма в ВРУ, – отметил Умеров.

Напомним, дата выборов в ОРДЛО прояснится на следующей нормандской встрече в Берлине. Она предварительно запланирована на апрель.

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