Пассажирам из Италии будут мерять температуру по прибытии в Украину

Украинские власти решили срочно ужесточить санитарный контроль в аэропортах и на сухопутной границе.

Читай также: В Южной Корее сняли рекордную очередь за масками

Пассажиры, прибывающие в аэропорты “Борисполь“ и “Жуляны“ рейсами прямого авиационного сообщения из Италии, с сегодняшнего дня будут проходить обязательную температурную проверку. Об этом на брифинге заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты “Борисполь“ и “Жуляны“. Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются, - сказал главный пограничник страны.

Читай также: Пассажиров из Италии начали задерживать из-за угрозы коронавируса

Также Сергей Дейнеко отметил, что основной автомобильный поток между Италией и Украиной (больше 90%) приходится на пункт пропуска “Тиса“ в Закарпатской области. Там будут введены аналогичные меры предосторожности:

Там выполняются нерегулярные рейсы - около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса, - сообщили в ГПСУ.

Читай также: Коронавирус в Италии: в магазинах опустели полки

По словам главы Госпогранслужбы, есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, через которые могут въезжать автобусы из Италии. Однако эти пункты меньше и менее популярны.

Они менее активные, мы также будем там проводить все необходимые мероприятия, - сказал Дейнеко.

Железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Напомним, в последние дни Италия оказалась эпицентром вспышки короновируса. По последним данным, от инфекции там умерло уже шесть человек, заболевших – более 200. Еще утром украинские власти планировали ограничиться простым визуальным осмотром пассажиров, прибывающих из Италии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.