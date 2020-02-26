На Ровенщине скульптор прятал труп в мастерской

Но разоблачили злоумышленника совсем из-за другого преступления, также связанного с покушением на жизнь.

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В Остроге Ровенской области полицейские разоблачили мужчину, причастного к убийству и покушению на убийство. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По информации правоохранителей, поздно вечером 23 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов жители обнаружили мужчину с тяжелой травмой головы. Сразу же были вызваны полиция и медики.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что в тот вечер пострадавший распивал алкогольные напитки вместе с 52-летний односельчанином. Между ними возник конфликт, в ходе которого 30-летнему мужчине старший нанес удары по голове, вероятно топором. Пострадавшему удалось скрыться.

Медики у него диагностировали рубленые раны головы, открытый перелом затылочной и лобной костей головы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас 30-летний пострадавший находится в реанимации.

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Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленником является житель села Розваж, который подрабатывал скульптором. В качестве мастерской он использовал подсобку на территории складских помещений одного из учебных заведений Острога.

Причастного к преступлению злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении покушения на убийство. Также вчера, 25 февраля, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Однако на этом история не закончилась. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в канализационной шахте тело женщины, закопаное пеплом. Погибшей оказалась 49-летняя острожанка, которая исчезла около месяца назад. На ее теле правоохранители обнаружили ножевое ранение грудной клетки.

Сейчас злоумышленник общается со следователями. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в центре Киева застрелен известный бизнесмен Леонид Вульф. Тело застреленного бизнесмена Вульфа найдено в его собственной квартире в центре Киева.

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