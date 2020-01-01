Минздрав: Домашние животные могут быть носителями коронавируса

Коронавирус преодолел межвидовой барьер.

Домашние животные могут быть носителями коронавируса pixabay.com

Летучие мыши считаются самым вероятным природным резервуаром для нового коронавируса. Однако межвидовой барьер заболевание преодолело от другого промежуточного животного. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

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Так, согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19, называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши. Но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при температуре -20 градусов.

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Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

В Минздраве отметили, что коронавирусы крайне чувствительны к температуре приготовления пищи (около 70 градусов). Поэтому не стоит употреблять в пищу сырые или недоваренные продукты животного происхождения.

Напомним, ранее украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки.

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