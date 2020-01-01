Минздрав: Домашние животные могут быть носителями коронавируса
Летучие мыши считаются самым вероятным природным резервуаром для нового коронавируса. Однако межвидовой барьер заболевание преодолело от другого промежуточного животного. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
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Так, согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19, называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши. Но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.
В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при температуре -20 градусов.
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Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.
В Минздраве отметили, что коронавирусы крайне чувствительны к температуре приготовления пищи (около 70 градусов). Поэтому не стоит употреблять в пищу сырые или недоваренные продукты животного происхождения.
Напомним, ранее украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки.
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