В “ДНР” заявили о невозможности обмена пленными до конца марта

Боевики отметили, что всему виной позиция Киева.

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Так называемые власти “ДНР” заявили о невозможности обмена пленными по формуле “всех на всех” до конца марта из-за позиции Киева.

Об этом заявила так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, передает РИА Новости.

Вчерашнее заявление не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают, - сказала Морозова.

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Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" могут провести уже в марте. Андрей Ермак в Минске встретился с представителем России Дмитрием Козаком, а после встречи сделал соответствующее заявление.

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