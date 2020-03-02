Задержание экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука: Что известно

Греческий суд изберет меру пресечения Мельничуку 3 марта.

3 марта суд определит меру пресечения ранее задержанному в Греции бывшему комбату добровольческого батальона “Айдар“ Сергею Мельничуку. Экс-нардепа от “Радикальной партии Ляшко“задержали утром 2 марта на границе Греции по запросу российского бюро Интерпола.

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Супруга экс-комбата Мила Мельничук рассказала журналистам, что ее мужа задержали по запросу Интерпола четырехлетней давности. Его подозревают в убийстве двух граждан Российской Федерации в Ростовской области. При этом Мельничук заявляет, что ее муж никогда не был в Ростовской области.



Мила Мельничук также сообщила, что ехала в Грецию с мужем и их 9-месячным сыном. Она собиралась посетить религиозную конференцию, а Сергей - соревнование по боксу, на котором выступает украинская команда.

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Сам экс-нардеп написал на своей странице в Facebook, что сотрудники Интерпола неправильно указали в протоколе его имя, фамилию, место рождения и национальность: в документе было написано, что он гражданин РФ.



Мельничук был задержан по запросу российского бюро Интерпола. На сайте Следственного комитета Российской Федерации указано, что экс-комбат якобы имел отношение в минометному обстрелу российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Следком РФ

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В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Генеральном секретариате Интерпола приняли к сведению обращения НЦБ Интерпола в Украине и решили пересмотреть запрос РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука. Аваков также добавил что дипломаты активно работают над тем, чтобы Мельничук смог вернуться в Украину.



Отметим, что Мельничук является фигурантом уголовных производств и в Украине. Так, в 2015 году Верховная Рада приняла решение дать согласие на привлечение Мельничука к уголовной ответственности. Экс-комбата подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в частности по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) УКУ. Кроме того, в 2017 году НАБУ открыло уголовное производство против Мельничука по подозрению в декларировании недостоверной информации.





Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию о задержании в Греции бывшего нардепа и экс-командира Айдар Сергея Мельничука.

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