Аваков попросил нардепов помочь продать тонны наркотиков

Свою речь Арсен Аваков начал из эвакуации украинцев из Китая.

Арсен Аваков сохранил свою должность на посту главы МВД EPA/UPG

Сохранивший пост главы МВД Арсен Аваков отчитался по итогам своей работы в Верховной Раде в среду, 4 марта. Министр рассказал, что эвакуация украинцев из Китая прошла успешно, а правоохранители обеспечили безопасность людей.

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“Мы выполняем свою ежедневную работу по всем направлениям. Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, ГСЧС, Миграционная служба, Сервисный центр“ - отметил министр.

Результаты работы министр решил продемонстрировать по нескольким основным показателям, в том числе, по умышленным убийствам. По его словам, этот показатель в 2019 году был на уровне мирных годов. При этом уровень раскрытия преступлений составляет 93,5%.

Труп не спрячешь - заявил Аваков

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Аваков также рассказал о том, что правоохранительные органы являются самыми крупными хранителями наркотиков. Глава МВД попросил нардепов предусмотреть механизм для реализации этого сырья.

У нас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 и т.д. У меня есть просьба к народным депутатам: определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины - подчеркнул он

О наркотиках с 5:30

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его команду. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.

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