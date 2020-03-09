Итоги 8 марта: Марш женщин и Зеленский поговорил с Путиным

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки - 8 марта 2020 года.

В Киеве состоялся Марш женщин

В столице 8 марта в Марше женщин приняли участие около двух тысяч человек. Участники призвали депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая, в частности, возлагает обязанность криминализировать насилие против женщин и домашнее насилие.

Кредит от МВФ задерживается

Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

Зеленский дал оценку личным переговорам с Путином

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным "очень сложными и тяжелыми".

По мнению украинского президента, в переговорах с Путиным необходимо быть "немного flexible".

Подписано соглашение по делу МН17

Накануне судебного разбирательства, которое начнется в понедельник 9 марта, представители пяти следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы по расследованию трагедии самолета.

Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 110 034. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.

Число заразившихся COVID-19 в Соединенных Штатах превысило полтысячи.