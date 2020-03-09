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Итоги 8 марта: Марш женщин и Зеленский поговорил с Путиным

Комментариев: 2
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки - 8 марта 2020 года.
Марш женщин в Киеве
Марш женщин в Киеве
EPA/UPG

В Киеве состоялся Марш женщин

В столице 8 марта в Марше женщин приняли участие около двух тысяч человек. Участники призвали депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая, в частности, возлагает обязанность криминализировать насилие против женщин и домашнее насилие.

Кредит от МВФ задерживается

Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

Зеленский дал оценку личным переговорам с Путином

Читай также: Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным "очень сложными и тяжелыми".

По мнению украинского президента, в переговорах с Путиным необходимо быть "немного flexible".

Подписано соглашение по делу МН17

Накануне судебного разбирательства, которое начнется в понедельник 9 марта, представители пяти следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы по расследованию трагедии самолета. 

Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 110 034. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.

Число заразившихся COVID-19 в Соединенных Штатах превысило полтысячи.

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Теги: итоги дня, коронавирус, Зеленский, 8 марта
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Комментариев (3)
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Letohradek    09.03.2020, 09:44
Оценка:  +5
Letohradek
Вот же тупого барана выбрали ... который вместо ультиматумов кремлевскому подонку, поздравляет его с праздниками ))
askjhl    09.03.2020, 10:05
Оценка:  -3
askjhl
Тупого барана как раз и не выбрали )))))
Jamz    09.03.2020, 10:37
Оценка:  -1
Jamz
имеется в виду жирный шоколадный спитой хряк поросёнко?
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