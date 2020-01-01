Итоги 14 марта: День добровольца и угроза коронавируса

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Кабмин срочно собрался из-за коронавируса; В Украине отметили День добровольца; Закрыто автобусное сообщение с Радомышлем: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кабмин срочно собрался из-за коронавируса

Кабинет министров собрался на экстренное заседание, главная тема которого – противодействие распространению коронавируса. В частности обсуждались вопросы закрытия границ для регулярного пассажирского сообщения и въезда иностранцев; финансирование изготовления тестов на коронавирус; обеспечение средствами индивидуальной защиты; упрощение таможенного оформления грузов с гуманитарной помощью, связанной с организацией борьбы с COVID-19 и др.

В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу

В Нидерландах ученые нашли антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу

Теперь ученые говорят, что антитело должно быть протестировано на человеке, и все эти исследования могут затянуться на месяцы. В частности, на данный момент эти исследования должны получить одобрение от других ученых в области биологии.

Закрыто автобусное сообщение с Радомышлем

Автобусное сообщение с районным центром Радомышль в Житомирской области, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса COVID-19, отменено до конца месяца.

“К Радомышлю автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем“, – рассказали в справочной службе центрального автовокзала Житомира.

В Украине отметили День добровольца

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников добровольческого движения с Днем украинского добровольца и призвал Кабинет министров учредить ведомственную награду.

В Киеве в субботу состоялся марш по случаю Дня добровольца, который празднуется 14 марта. В мероприятии приняли участие ветераны Азова, Правого сектора, батальона Донбасс и других добробатов.

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