Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 14 марта: День добровольца и угроза коронавируса

Комментариев: 0
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Денис Шмыгаль собрал срочное заседание Кабмина
Денис Шмыгаль собрал срочное заседание Кабмина
пресс-служба Кабмина

Кабмин срочно собрался из-за коронавируса; В Украине отметили День добровольца; Закрыто автобусное сообщение с Радомышлем: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.      

 

Кабмин срочно собрался из-за коронавируса

Кабинет министров собрался на экстренное заседание, главная тема которого – противодействие распространению коронавируса. В частности обсуждались вопросы закрытия границ для регулярного пассажирского сообщения и въезда иностранцев; финансирование изготовления тестов на коронавирус; обеспечение средствами индивидуальной защиты; упрощение таможенного оформления грузов с гуманитарной помощью, связанной с организацией борьбы с COVID-19 и др.

 

В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу

В Нидерландах ученые нашли антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу

Теперь ученые говорят, что антитело должно быть протестировано на человеке, и все эти исследования могут затянуться на месяцы. В частности, на данный момент эти исследования должны получить одобрение от других ученых в области биологии.

 

Закрыто автобусное сообщение с Радомышлем

Автобусное сообщение с районным центром Радомышль в Житомирской области, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса COVID-19, отменено до конца месяца.

“К Радомышлю автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем“, – рассказали в справочной службе центрального автовокзала Житомира.

 

В Украине отметили День добровольца

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников добровольческого движения с Днем украинского добровольца и призвал Кабинет министров учредить ведомственную награду.

В Киеве в субботу состоялся марш по случаю Дня добровольца, который празднуется 14 марта. В мероприятии приняли участие ветераны Азова, Правого сектора, батальона Донбасс и других добробатов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: итоги, итоги дня, коронавирус, добровольцы, Зеленский, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь