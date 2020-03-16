За сутки в Украину вернулись 85 тысяч украинцев, - МВД

Известны первые данные о миграции украинцев в связи с коронавирусом.

В Украину вернулось 58 тысяч человек МВД

За последние сутки в Украину экстренно вернулись 85 тысяч человек. Из страны выехали 58 тысяч человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ведомство сообщает, что с полуночи и до 08:00 16 марта более 50 иностранцев не пропустили в Украину из-за коронавируса. Также в МВД напомнили, что с понедельника, 16 марта, временно запрещается въезд в Украину для иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий.

Кроме того, через пункты пропуска на Донбассе в обоих направлениях пропустили около 55 тысяч человек, на границе с временно оккупированным Крымом - 4,7 тысяч человек.

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В связи с распространением коронавируса в мире, за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг относительно почти 120 000 человек.

Напомним, тест первого в Украине больного коронавирусом показал негативный результат. Черновчанин активно идет на поправку.

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