Транспортный коллапс в Харькове: Кернес просит Кабмин открыть метро

Городские власти обещают организовать ограниченный доступ пассажиров в вагоны – как в наземном транспорте.

Транспортная ситуация в Харькове остается крайне сложной. Городские власти заверяют, что задействовали все доступные им возможности, но решить проблему общественных перевозок без возобновления работы метро невозможно.

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Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, информирует пресс-служба горсовета.

Чтобы решить проблему с перевозками в 1,5-миллионном городе, харьковский городской голова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть решение Кабмина о прекращении работы Харьковского метрополитена.

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Харьковские власти обещают организовать в метро ту же схему ограниченного допуска пассажиров в вагоны, которая действуют сейчас в наземном транспорте. Контролировать соблюдение этих норм в подземке, по словам городских чиновников, будут сотрудники Национальной полиции и штатной охраны метрополитена.

Пока в городе работают основные предприятия, надо восстановить работу метрополитена. Людей стало меньше, но их достаточно много, - отметил заместитель городского головы.

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Евгений Водовозов также рассказал, что после закрытия метро количество наземного транспорта не увеличилось, а наоборот сократилось за счет частных перевозчиков. Водители маршруток и автобусов отказываются выходить на маршруты, опасаясь как штрафов от полиции, так и гнева пассажиров.

Наши водители говорят: “Я не возьму больше 10 человек“. На них начинают нападать, они вызывают полицию, нападают на полицию, перекрывают движение, бьют, угрожают, - сказал заместитель городского головы.

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По словам Водовозова, 20 марта на улицы Харькова не вышли около 300 маршруток и автобусов – половина от общего числа. У коммунальных предприятий города в резерве имеется более 50 единиц электротранспорта, но нет водителей. Руководители депо рады принять водителей с лицензиями на пассажирские перевозки, которые готовы помочь на временной основе.

Президент обратился об увеличении количества подвижного состава. Но где его взять? Где взять водителей, которые сядут за руль? В области приостановлены перевозки. Мы их приглашаем: “Пожалуйста, приезжайте в город, заключим временные договоры“. Думаете, согласились? Нет, - сообщил Водовозов.

Напомним, в Харькове фиксируются множественные случаи блокирования пассажирами трамвайных путей и нападений на водителей общественного транспорта в связи с отказом перевозить больше 10 человек в салоне.

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