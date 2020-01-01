На Херсонщине полицейские попали в ДТП с жертвами
В результате ДТП на Херсонщине один правоохранитель погиб, другой госпитализирован.
В Херсонской области в аварию попали полицейские, один из правоохранителей погиб, один оказался в больнице, сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции.
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“Предварительно установлено, что в результате столкновения служебного автомобиля районного отделения полиции ВАЗ-2107 с автомобилем Volkswagen Passat погиб один полицейский“, - говорится в сообщении.
В результате аварии еще один сотрудник полиции получил травмы и был госпитализирован.
Читай также: В Киеве возле моста Метро произошло смертельное ДТПКак стало известно, в аварии погиб начальник сектора уголовного розыска.
Оперуполномоченный, который находился за рулем ВАЗа и водитель иномарки доставлены на обследование в районную больницу.
Напомним, в Виннице, 17 марта, произошла авария трех автомобилей, среди которых было авто скорой помощи.
Перед этим произошло ДТП с полицейскими в Харькове. Пострадали четверо правоохранителей.
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