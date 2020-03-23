УПЦ привлечет молодых христиан для пошива медицинских масок

Медицинские маски будут раздаваться бесплатно.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал все епархии УПЦ участвовать в мероприятиях по противодействию распространения вируса COVID-19. Соответствующий циркуляр был направлен Канцелярией Киевской Митрополии всем епархиям. Об этом передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Так, в документе указывается, что “чрезвычайно важным является предоставление материальной помощи расположенным в пределах вверенной вам епархии медицинским учреждениям, которые уже принимают или готовятся к приему больных коронавирусом“.

Приоритетным направлением участия епархий в противоэпидемических мероприятиях определено “приобретение и бесплатное распространение медицинских масок“, а также “в тех епархиях, где есть производственные возможности, необходимо организовать пошив медицинских масок“.

Для распространения медицинских масок, особенно среди пожилых людей, а также для доставки других предметов первой необходимости считается целесообразным поощрять волонтеров из числа активных прихожан младшего возраста. Организацию такого волонтерского движения положить на епархиальные молодежные отделы и отделы социального служения, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенский патриарх отменил службы в церквях. Все публичные богослужения и обряды запрещены до конца марта.

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