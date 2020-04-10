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Черновол о подозрении: Офис регионалов поджигала, людей не убивала

Комментариев: 16
Черновол отрицает свою вину.
Татьяна Черновол
Татьяна Черновол
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Детективы ГБР провели обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол и обвинили ее в убийстве. Между тем, сама Черновол свою вину категорически отрицает.

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Об этом она рассказала во время общения с журналистами по итогу обыска, передает пресс-служба “ЕС”.

По словам ЧерноволЭ, после обыска ей вручили подозрение по ряду статей и вызвали на допрос в ГБР 14 апреля, а также изъяли одежду, в которой она была во время "Революции достоинства".

Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать ... У меня здесь живет большая семья, много вещей - обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении - 8 статей. В половине из них наказание-то там от 5 до 15 лет, - сказала она.

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По словам Черновол, дело против нее является политическими репрессиями и не базируется на фактах.

Поджигала ли я офис Партии регионов? Да... Причастна я к убийствам? Нет, мои руки не в крови, - сказала она.

По ее словам, поджогом офиса партии пытались отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и "оттянуть на себя" так называемых "титушок".

Напомним, Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве. Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".

 

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Теги: Черновол, ГБР, уголовное дело, регионал
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Комментариев (17)
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MykRom    10.04.2020, 14:53
Оценка:  0
MykRom
Воздух над Европой очищается. Но над Украиной сгущается вонючий енакиевский смог. Все мухи Януковича слетелись на гниющую украинсскую власть.
Антибес    10.04.2020, 14:41
Оценка:  -21
Антибес
Посадить эту тварюку в камеру и там дать ей"почистить пистолет".Дохлые псевдопатриоты типа тымчука и прочей падали давно ждут и её и петьку педрилошенка и всех его подельников,вместе с его посипаками и ботами.Всю эту мразоту-в крематорий!
ПродувКротов    10.04.2020, 14:44
Оценка:  +1
ПродувКротов
Мудачек, у себя на россии будеш всех садить, а здесь ты никто и звать тебя никак.
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 14:29
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Boxerogos    10.04.2020, 14:23
Оценка:  -23
Boxerogos
Поджог с жертвами-это уже минимум 10 лет тюрьмы.Давай,тупая мартышка,признавайся дальше!)))))
alexin777    10.04.2020, 14:26
Оценка:  -9
alexin777
надо ей еще Фейгина в адвокаты

тот и 15 нарисует
ПродувКротов    10.04.2020, 14:40
Оценка:  +2
ПродувКротов
Поджог с целью самозашиты. Титушня реально убивала людей и остановить их можно было только радикальными методами.
Letohradek    10.04.2020, 14:15
Оценка:  +6
Letohradek
Все это беззаконие творится из-за того, что после бегства енакивского зэка, не рассадили по тюрьмам всех причастных к партии рыгов!
И все же ... фанаты крысомордого, ВАМ ВОПРОС, вы в восторге от того, что лидеров Майдана и боровшихся с диктатурой даунецкой гопоты, рассаживают по тюрьмам?
МаксимУм    10.04.2020, 14:25
Оценка:  +2
МаксимУм
Ну не мог пэтя дружбанов посадить, ну не мог!
dron29    10.04.2020, 14:32
Оценка:  +5
dron29
ЗелениУм - Зеленский: Ермак не может быть коррупционером , потому сто он мой друг))
Роман    10.04.2020, 14:33
Оценка:  -2
Роман
Твои потуги против Порошенка начинают бесить. Реально.
МаксимУм    10.04.2020, 14:35
Оценка:  +2
МаксимУм
Потому что пэтя развалил армию! Все мои друзья и знакомые из-за пети уволились... Это настоящие патриоты, а не барыги...
Роман    10.04.2020, 14:36
Оценка:  -2
Роман
Твой ник не соответствует реальности. Даже спорить не хочу
МаксимУм    10.04.2020, 14:41
Оценка:  +3
МаксимУм
Спорить не о чём, я с 2014 года в армии и всё прошёл и видел...
ПродувКротов    10.04.2020, 14:43
Оценка:  +2
ПродувКротов
МаксимУм - да, Петя российскую армию реально не жалел. Тут даже не поспоришь. Сочувствую
colavova    10.04.2020, 15:06
Оценка:  +1
colavova
майор, а до 2014 года ты где служил?
ПродувКротов    10.04.2020, 14:09
Оценка:  +5
ПродувКротов
Беглые ригивонялы руками портнова мстят за Майдан. Диктатор бубочка ринивонялов поддерживает.
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