Черновол о подозрении: Офис регионалов поджигала, людей не убивала

Черновол отрицает свою вину.

Детективы ГБР провели обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол и обвинили ее в убийстве. Между тем, сама Черновол свою вину категорически отрицает.

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Об этом она рассказала во время общения с журналистами по итогу обыска, передает пресс-служба “ЕС”.

По словам ЧерноволЭ, после обыска ей вручили подозрение по ряду статей и вызвали на допрос в ГБР 14 апреля, а также изъяли одежду, в которой она была во время "Революции достоинства".

Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать ... У меня здесь живет большая семья, много вещей - обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении - 8 статей. В половине из них наказание-то там от 5 до 15 лет, - сказала она.

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По словам Черновол, дело против нее является политическими репрессиями и не базируется на фактах.

Поджигала ли я офис Партии регионов? Да... Причастна я к убийствам? Нет, мои руки не в крови, - сказала она.

По ее словам, поджогом офиса партии пытались отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и "оттянуть на себя" так называемых "титушок".

Напомним, Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве. Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".

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