Итоги 14 апреля: Победа над огнем в Чернобыле и предел украинской медицины

В зоне отчуждения ликвидировали пожары; в Минздраве назвали предельное число тяжелых больных с COVID-19, которое выдержат больницы: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить

Президент Владимир Зеленский сообщил, что открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет.

Как отметили в ГСЧС, пожары в Чернобыльской зоне ликвидированы, остались только очаги тления, которые погасят через несколько дней.

МОЗ назвало максимальное число больных для больниц

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысячи больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

В Украине за сутки выявили 270 новых случаев COVID-19

На утро вторника в Украине зафиксировали 3372 случая коронавируса, из них 98 закончились смертью и 119 выздоровлением.

Лидерами по заражению являются Киев (551 случай), Черновицкая (546) и Ивано-Франковская (332) области.

Как уточнили в Минздраве, смертность от COVID-19 в стране составила 2,9%. По информации ведомства, пик заболеваемости коронавирусом в Украине можно ожидать в течение ближайшей недели.

НБУ подвел итоги месяца карантина

Первый месяц карантина в связи с коронавирусом экономика и банковская система страны прошли достаточно спокойно.

Как указали в Нацбанке, присутствует приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме.

В Украине снова закрыли рынки до конца карантина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко ввел запрет на работу рынков во время карантина после недавней отмены данного решения.

По словам чиновника, он принял такое решение после выявления ряда нарушений и злоупотреблений.

Главу Укрзализныци отстранили от исполнения обязанностей

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабмину уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци и немедленно отстранил его от осуществления полномочий.

На Донбассе во время учений взорвался миномет

На территории Донецкой области произошел взрыв миномета во время проведения стрельб на полигоне. В результате инцидента один военный погиб и восемь получили ранения.

ГБР начало досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием.

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