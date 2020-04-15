На Донбассе ликвидирован террорист “Москва”: появились детали
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидирован российский террорист так называемой "Донецкой народной республики" Дмитрий Марков, более известный под псевдонимом "Москва".
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Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
Обстоятельства гибели террориста пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 11 апреля.
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К слову, ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В досье указано, что Маркову был 21 год и он родился в Енакиево Донецкой области. По данным оккупантов, преступнику было 19 лет.
Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Результатом стало задержание сегодня генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
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