На Донбассе ликвидирован террорист “Москва”: появились детали

Появились фото ликвидированного террориста.

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидирован российский террорист так называемой "Донецкой народной республики" Дмитрий Марков, более известный под псевдонимом "Москва".

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Обстоятельства гибели террориста пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 11 апреля.

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К слову, ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В досье указано, что Маркову был 21 год и он родился в Енакиево Донецкой области. По данным оккупантов, преступнику было 19 лет.

Обстоятельства гибели боевика неизвестны Миротворец

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Результатом стало задержание сегодня генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

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