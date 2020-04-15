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На Донбассе ликвидирован террорист “Москва”: появились детали

Комментариев: 2
Появились фото ликвидированного террориста.
Террорист Дмитрий Марков
Террорист Дмитрий Марков
Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидирован российский террорист так называемой "Донецкой народной республики" Дмитрий Марков, более известный под псевдонимом "Москва".

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Обстоятельства гибели террориста пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 11 апреля.

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К слову, ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В досье указано, что Маркову был 21 год и он родился в Енакиево Донецкой области. По данным оккупантов, преступнику было 19 лет.

Обстоятельства гибели боевика неизвестны
Обстоятельства гибели боевика неизвестны
Миротворец

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Результатом стало задержание сегодня генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

 

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Теги: Марков, террорист, ДНР, Штирлиц
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Комментариев (2)
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Vixerunt    15.04.2020, 12:26
Оценка:  +2
Vixerunt
Ну вот ещё один отстрелялся; надеюсь его мамке непутёвой компенсацию заплатят за этого террориста.
СветБобра    15.04.2020, 12:12
Оценка:  +2
СветБобра
Ватнік - це смертельна хвороба.
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