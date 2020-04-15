Украинские ученые раскритиковали "Всеукраинскую школу онлайн"

Ученые указали на недостаточный уровень квалификации учителей и в целом низкое качество подготовки проекта.

Более двух десятков украинских ученых-физиков пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков, которые транслируются в рамках проекта “Всеукраинская школа онлайн“, и в частности на низкий уровень профессиональной подготовки педагогов, которые их ведут. Ученые обратились к президенту с письмом, в котором попросили главу государства навести порядок в образовательной сфере, пишет издание “Новини освіти в Україні“.

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“Уроки по физике для 11 класса наглядно доказали, что использование современного оборудования и ІТ возможностей не в состоянии компенсировать недостаточный уровень преподавания даже устоявшихся понятий,“ — пишут ученые.

Авторы письма отмечают, что организация массового дистанционного обучения должна опираться на тщательный отбор учителей, качественную подготовку уроков и обязательный просмотр конечного продукта специалистами.

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“С другой стороны, на удивление быстро и в целом эффективно организованными телеуроками начался действительно грандиозный социальный эксперимент, благодаря которому мы получили и положительный опыт: когда учителя со своим имеющимся уровнем квалификации „вышли из класса“ в пространство ТВ, перед нами предстала еще скрытая проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей, особенно естественных дисциплин,“ — подчеркивают авторы обращения.

Ученые обратились к президенту Зеленского с просьбой навести порядок в образовательной сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью, а ученики получали “полномасштабные по содержанию и доступные по формам знания“.

osvita.ua

osvita.ua

osvita.ua

osvita.ua

Напомним, во время видео-уроков “Всеукраинская школа онлайн“ были отмечены неоднократные ошибки и оговорки преподавателей, что вызвало критику со стороны общества. Из-за этого депутаты и лично Зеленский вынуждены были заступаться за учителей, участвующих в проекте.

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