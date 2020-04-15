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Украинские ученые раскритиковали "Всеукраинскую школу онлайн"

Комментариев: 8
Ученые указали на недостаточный уровень квалификации учителей и в целом низкое качество подготовки проекта.
Всеукраинская школа онлайн вскрыла проблему подготовки учителей
Всеукраинская школа онлайн вскрыла проблему подготовки учителей
glavcom.ua

Более двух десятков украинских ученых-физиков пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков, которые транслируются в рамках проекта “Всеукраинская школа онлайн“, и в частности на низкий уровень профессиональной подготовки педагогов, которые их ведут. Ученые обратились к президенту с письмом, в котором попросили главу государства навести порядок в образовательной сфере, пишет издание “Новини освіти в Україні“.

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“Уроки по физике для 11 класса наглядно доказали, что использование современного оборудования и ІТ возможностей не в состоянии компенсировать недостаточный уровень преподавания даже устоявшихся понятий,“ — пишут ученые.

Авторы письма отмечают, что организация массового дистанционного обучения должна опираться на тщательный отбор учителей, качественную подготовку уроков и обязательный просмотр конечного продукта специалистами.

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“С другой стороны, на удивление быстро и в целом эффективно организованными телеуроками начался действительно грандиозный социальный эксперимент, благодаря которому мы получили и положительный опыт: когда учителя со своим имеющимся уровнем квалификации „вышли из класса“ в пространство ТВ, перед нами предстала еще скрытая проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей, особенно естественных дисциплин,“ — подчеркивают авторы обращения.

Ученые обратились к президенту Зеленского с просьбой навести порядок в образовательной сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью, а ученики получали “полномасштабные по содержанию и доступные по формам знания“.

osvita.ua

osvita.ua

osvita.ua

osvita.ua

Напомним, во время видео-уроков “Всеукраинская школа онлайн“ были отмечены неоднократные ошибки и оговорки преподавателей, что вызвало критику со стороны общества. Из-за этого депутаты и лично Зеленский вынуждены были заступаться за учителей, участвующих в проекте.

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Теги: школа, Всеукраинская школа онлайн, ученые, учитель, Зеленский, президент, карантин
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Комментариев (8)
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Vixerunt    15.04.2020, 12:24
Оценка:  -1
Vixerunt
А чего вы хотели если у учителя зарплата как у уборщицы в Эпицентре; там есть достойные но их не так много. Эта профессия должна очень хорошо оплачиваться и туда должны попадать лучшие.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну так вот этот фигляр и обещал учителям 4 штуки зелени. Но это только осталось обещанием. Кстати, есть мнение, что если сделать учителям хорошую зарплату, то в эту профессию пойдут не по призванию, а за деньгами. Посуди сам: работа в тепле, короткий рабочий день. 2 месяца отпуска и всегда летом.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
При хорошей зарплате это не работа, а мечта. Когда я учился в школе мне физик рассказывал, что плановая педнагрузка 18 академчасов в неделю. Это было при шестидневке. Т.е. 3 урока в день. Он брал 36 часов плюс классное руководство. Выходило без особого труда больше чем у инженера.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Взрослые дяди с учеными степенями, а не понимают таких простых вещей. Этого фигляра специально посадили в президентское кресло, чтобы он все развалил. Что он с успехом и делает. Потому что на другое он просто не способен. Да и кому в этом мире нужны умные, образованные, свободомыслящие люди? Никому.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Нужны тупые безмозглые, необразованные зомби, которыми легко манипулировать с помощью лжи.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:17
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да и кого могла отобрать эта ко манда? Не могли же они выбрать тех, кто умней их? Тупой руководитель никогда не потерпит подчиненного, который умней руководителя. Это - аксиома. Это только умный способен взять подчиненного умнее себя.
LeonMaster    15.04.2020, 12:11
Оценка:  -1
LeonMaster
Часть критикуемых учителей училась у тех, кто подписал письмо. Символично.
Вместо того чтобы критиковать, обвешавшись регалиями, превращаясь в брежневские мумии,где вместо орденов - ученые звания, могли бы за зачет набрать студентов, и организовать качественный контент.
Но хватило только на письмо
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:22
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Откуда ты знаешь? Может у них были подготовлены материалы, но плесневые отказались и предложили записать все своим халтурщикам.
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