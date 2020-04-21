Итоги 20 апреля: Цена на нефть и спецоперация Нацгвардии

Стоимость американской нефти опустилась до нуля, НГУ начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Воздух в Киеве очистился

Воздух в Киеве и некоторых регионах Украины значительно улучшился в понедельник, 20 апреля. Об этом заявил заместитель директор Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

“По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось“, - заявил синоптик.

Нацгвардия начала спецоперацию из-за пожаров

Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров, сообщил в понедельник, 20 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, накануне во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили четыре “феномена“ на площади около 100 метров. Их быстро потушили.

На Донбассе один военный погиб, двое ранены

В ходе обстрелов на Донбассе в понедельник, 20 апреля, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по позициям ВСУ. Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Там противник обстрелял украинские позиции у населенного пункта Южное и Новоалександровки.

Минздрав ожидает вспышку коронавируса после Пасхи

Минздрав прогнозирует новую вспышку коронавируса в стране через пять-десять дней. Об этом сказала замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

Это связывают с тем, что около 130 тысяч украинцев посетили храмы на Пасху. Подобная вспышка произошла неделей ранее, когда примерно столько же граждан посетили храмы в Вербное воскресенье.

Почаев закрывают на въезд и выезд

Город Почаев в Тернопольской области, где расположена Почаевская лавра, со вторника, 21 апреля, закроют на въезд и выезд. В районной администрации объявили город карантинной зоной.

“Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города“, - написал Онишкевич.

Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли

Переговоры в видеорежиме между канцером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложили. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

“Видеоконференция с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования“, - сказал Зайберт.

Число зараженных COVID-19 в Европе превысило миллион

В Европе количество случаев заболевания коронавирусом превысило миллион человек, свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю болезней (ECDC).

“По состоянию на воскресенье, 19 апреля, в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано более 1000000 подтвержденных случаев заражения и более чем 100 000 смертей от нового коронавируса“, - говорится в сообщении.

Цена нефти WTI впервые в истории рухнула ниже нуля

Стоимость нефти марки WTI впервые в истории опустилась практически до нулевой отметки - о $0,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20:56 по Киевскому времени.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель.

Шмыгаль анонсировал продление карантина

Правительство планирует продолжить карантин, смягчив его в некоторых сферах. Действие карантина будет продлено уже на этой неделе.

Глава Кабмина, в частности, привел недавно полученные правительством расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

“Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая“, - отметил Шмыгаль.

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