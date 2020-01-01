САП и НАБУ закончили следствие по делу нардепа Дубневича

В ближайшее время материалы дела, в котором нардеп проходит в качестве главного подозреваемого, будут переданы в суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу в отношении народного депутата 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО “Укрзализныця“. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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“Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала “Центр обеспечения производства“ ПАО “Укрзализныця“ с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления. Несмотря на то, что ОАО “Днепропетровский стрелочный завод“ является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании – посредницы. Интересным оказался факт того, что бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат“, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО “Укрзализныця“ на закупку товаров именно у этих предприятий.

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В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 - 2017 гг. переплатило за поставки товаров более 93 млн гривен.

В течение января - февраля 2019 года было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно - председателю правления - генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя Филиала “Центр обеспечения производства“ ПАО “Укрзализныця“.

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В мае 2019 года расследование в отношении вышеуказанных лиц завершили - сегодня продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами дела.

31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.

На сегодня материалы производство в отношении народного депутата и других подозреваемых объединены в одно производство.

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21 апреля нардепу, а также другим 8 подозреваемым по делу и их защитникам открыты для ознакомления материалы дела.

После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что пресс-служба САП прямо не называет имя депутата, о котором идет речь. Однако из контекста очевидно, что это внефракционный депутат-мажоритарщик Ярослав Дубневич.

Напомним, НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича. Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для “Укрзализныци“.

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