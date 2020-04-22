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В Одесской области до сих пор стоят пять памятников Ленину

Комментариев: 3
Местные власти так и удосужились за несколько лет закончить декоммунизацию на подведомственных территориях.
Под Одессой нашли еще 5 Ленинов
Под Одессой нашли еще 5 Ленинов
wikipedia.org

В пяти селах Одесской области до сих пор остались памятники Ленину. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на данные департамента культуры Одесской областной госадминистрации.

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Памятники есть в селах Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в селе Первомайское Захарьевского района.

Это последние памятники Ленину в Украине, которые стоят в центрах населенных пунктов. Местная власть не реагирует ни на какие запросы. Мы уже писали и на сельские советы, и на полицию, и на СБУ, и на УИНП (Украинский институт национальной памяти – ред.), но все заканчивается отписками от местных сельсоветов. Уже почти два года этот вопрос не решается, - рассказал руководитель инициативы “Декомунизация. Украина“ Вадим Поздняков.

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Журналисты также получили в свое распоряжение решение схода жителей села Калчева от 2016 года, в котором говорится, что селяне постановили “улицы не переименовывать, памятник не демонтировать“.

lb.ua

Напомним, Дробович признался, что сделают с памятником Щорсу в Киеве. Искусствоведы заявляют, что это блестящий монумент, но с точки зрения этики и закона “здесь другая история“, отметил Антон Дробович.

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Теги: декоммунизация, Одесская область, памятник, Ленин
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Комментариев (3)
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SAId    22.04.2020, 13:45
Оценка:  -2
SAId
не убрали при порохе --при зеле не уберут --ему же без разници...
Операторська    22.04.2020, 13:28
Оценка:  +1
Операторська
ну і що далі?
Woodbrother    22.04.2020, 13:44
Оценка:  -1
Woodbrother
Людям надо объяснить, и они поймут. А голову сильрады наказать по всей строгости наших законов. По переписке вопрос не решится.
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