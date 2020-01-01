В прокуратуре рассказали подробности массовой драки в Новотроицком

Около сотни человек подрались на Пасху в Новотроицком. Одного из участников драки госпитализировали с тяжелыми травмами.

В Донецкой области прокуратура взяла на контроль расследование массовой драки в Новотроицком на Пасху. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в среду, 22 апреля.

Правоохранители установили, что 19 апреля 2020 года 24-летний житель пгт. Новотроицкое на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликтов нанес несколько ударов руками в область головы двум мужчинам.

"Через некоторое время, последние, позвав на помощь друзей, на нескольких автомобилях прибыли по месту жительства своего обидчика. В дальнейшем в результате выяснения отношений возникла массовая драка, участие в которой, по предварительным данным, приняли около 100 человек", - говорят в прокуратуре.

После прибытия на место происшествия "правоохранителям пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия с целью прекращения массового правонарушения".

Теперь продолжается досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов специально приспособленных или заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) УК.

Напомним, что на Пасху на Донбассе сто человек устроили драку. Разнимать дерущихся прибыл весь личный состав райотдела полиции, которому на подкрепление прибыла рота полиции особого назначения.

Также сообщалось, что на Одесчине копа избили за просьбу надеть маску. Полицейского госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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