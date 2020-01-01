Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине один ребенок с COVID-19 находится под аппаратом ИВЛ

Комментариев: 0
Всего с коронавирусом госпитализировано 103 ребенка.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Украине один ребенок с диагнозом COVID-19 находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Читай также: Зеленский: Груз, доставленный "Мрией", войдет в "Книгу рекордов Гиннеса"

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины

По данным ведомства, сегодня в Украине на аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек. В их числе и один ребенок. Более того, часть больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. В частности, дома лечатся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализировано 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

Читай также: В Одессе первая смерть от коронавируса: два теста не выявили COVID-19

Напомним, в Украине за сутки от COVID-19 вылечилось 80 человек. Глава Минздрава детальнее рассказал о динамике распространения коронавируса.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, ИВЛ, ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь