В Украине один ребенок с COVID-19 находится под аппаратом ИВЛ

Всего с коронавирусом госпитализировано 103 ребенка.

В Украине один ребенок с диагнозом COVID-19 находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины

По данным ведомства, сегодня в Украине на аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек. В их числе и один ребенок. Более того, часть больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. В частности, дома лечатся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализировано 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

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Напомним, в Украине за сутки от COVID-19 вылечилось 80 человек. Глава Минздрава детальнее рассказал о динамике распространения коронавируса.

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