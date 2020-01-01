Зеленский поблагодарил украинцев, оставшихся дома на Пасху

Президент обратился с очередным видеообращением к нации в связи с эпидемией коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к нации поблагодарил всех украинцев, которые оставались на Пасху дома и придерживались карантинных мер.

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“Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Ваш поступок доказывает – мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах. Считаю, мы большие молодцы, мы можем собой гордиться“, - подчеркнул он.

Кроме этого, президент высказался в поддержку решения Кабинета министров продлить до 11 мая общенациональный карантин.

Это правильный шаг, у нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов. Тем временем продолжается работа над обеспечением страны, наших больниц и аптек всем необходимым. Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. Всего есть заказ на 2 миллиона ПЦР-тестов, сделанных в Украине, - отметил он.

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Также Владимир Зеленский сообщил еще одну важную новость – Украина начинает клинические испытания отечественного препарата для борьбы с коронавирусом. По предварительным выводам ученых, этот препарат может быть эффективным в борьбе с COVID-19.

Напомним, вчера постановлением Кабмина карантин был продлен до 11 мая. В правительстве ожидают, что пик эпидемии в Украине придется на период с 3 по 8 мая.

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