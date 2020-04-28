На Херсонщине локомотив протаранил легковушку на переезде

Водитель автомобиля проигнорировал сигналы светофора и, вероятно, был под воздействием наркотиков.

В понедельник, 27 апреля, в Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и железнодорожного локомотива. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Около 22:50 на номер 102 полиции Херсонщины поступил вызов от представителя железнодорожных путей, в котором сообщалось о столкновении локомотива с автомобилем ВАЗ-2101 на переезде между станциями “Каховка“ (город Таврийск) и “Заветная“ (село Заветное, Каховского района).

Прибывшим на место полицейским 30-летний машинист рассказал, что автомобиль двигался по автодороге, которая пролегает вдоль железнодорожного пути. Водитель ВАЗа немного опережал локомотив и, не останавливаясь, выехал на переезд. Но не успел его проехать, из-за чего и произошло столкновение.

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В результате происшествия в Каховскую районную больницу были доставлены водитель и пассажир легковушки. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства.

По словам заместителя начальника Каховского отдела полиции Дениса Чурилова, на месте происшествия работники полиции установили, что переезд шлагбаумом не оборудован. Однако в наличии исправные средства световой и звуковой сигнализации, которые 32-летний житель Чаплинского района, управлявший легковушкой, проигнорировал и решил проскочить на запрещающий сигнал семафора. Также в ходе осмотра водителя было заметно, что он визуально имеет признаки наркотического опьянения. В больнице у него были взяты анализы, результаты исследования которых будут готовы через несколько дней.

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Впоследствии водитель автомобиля отпущен на амбулаторное лечение, его 40-летний пассажир находится в Каховской районной больнице. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Знаменке три человека погибли в ДТП из-за пьяного водителя. Смертельное ДТП произошло в Запорожской области.

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