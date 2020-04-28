Садовой сделал тест на коронавирус

Медики посоветовали Садовому несколько дней поработать дома.

Мэр Львова Андрей Садовой сдал тест на коронавирус. Хотя результаты отрицательные, врачи посоветовали ему поработать несколько дней в домашнем режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Сам Садовой отметил, что у него была высокая температура. Именно это подвигло его обратиться к врачам.

Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6. А в субботу и воскресенье у меня была немного повышенная температура. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо, - прокомментировал он.

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По данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.

Напомним, весенний призыв в армию могут снова отложить. При этом в ВСУ уверяют, что в любом случае он состоится в этом году.

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