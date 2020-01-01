Не выпускают, денег нет. Проблемы заробитчан

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Из-за пандемии коронавируса в Украину вернулось большое количество заробитчан из стран Европы. Все помнят толпы народа на границе с Польшей, возвращающихся домой украинских работников.

В связи с этой ситуацией возникло ряд проблем. С одной стороны, заробитчане – это главные украинские инвесторы, присылающие домой деньги. С другой, такое большое количество людей, а именно около 460 тысяч человек необходимо чем-то занять. Власти обещают заробитчанам найти работу в Украину, но всего на 6-8 тысяч гривен, что для них, конечно, неприемлемо.

Вместе с тем, европейские страны ждут украинских работников обратно, но наши власти не спешат открывать границы, что может привести к настоящему социальному взрыву.

Не отпустим

На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

"Действительно, уже известно о двух случаях в Европе, когда работодатели, а именно аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине тоже полно работы", - заявил тогда Денис Шмыгаль.

В МИД также признали, что европейские страны активно зовут украинцев:"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал министр иностранных дел.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", - заявил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.

"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", - сказал Кулеба.

Европа недовольна

186 сезонных рабочих из Украины отправились в Финляндию 23 апреля специальным чартерным рейсом, который был организован по просьбе финских фермеров. Запланированы еще два таких рейса. В тоже время, в Финляндии вызвали опасения заявления украинских властей. После слов Шмыгаля там уже думают о том, чтобы отказаться от украинских заробитчан.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь финского Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио.

При этом у финских фермеров могут возникнуть трудности со сбором урожая, если Украина не позволит работникам отправиться на сезонные работы.

В Польше также хотят организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну украинских работников.

В Польше из-за карантина и оттока рабочей силы остро не хватает работников для сельского хозяйства. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

Немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.

“Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай — гораздо хуже. А желающих украинцев поехать на работу будет много”, — считают поляки.

Тем более, что в рамках программы по спасению польской экономики Антикризисный щит 17 апреля вступил в силу закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

Эксперты уверены, что искусственное удержание украинских работников в стране – это заведомо проигрышная стратегия.

"Сейчас можно выделить три основные группы заробитчан: это предприниматели, постоянные мигранты и сезонные. Первая группа – это украинцы, выехавшие в западные страны и открывшие там свой бизнес. Как правило, это люди, получившие либо вид на жительство, либо полноценное гражданство. У них есть активы и готовый бизнес. То есть они спокойно могут взять в западных банках кредит под 1-2%, и им совершенно неинтересны кредиты под 9%, пусть и в гривне. Постоянные мигранты – это высококвалифицированный персонал: инженеры, врачи и т. д. В принципе они могли бы зарабатывать и дома, но в той же Европе их привлекают фундаментальные показатели качества жизни: безопасность, медицина, образование для детей, перспективы, пенсионное обеспечение. Чтобы их вернуть, нужно не кредиты под 9% раздавать, а изменять качество жизни в самой Украине и формировать для населения долгосрочные перспективы, а не тактику выживания, когда один день прошел - и ладно. Что касается сезонных мигрантов, то это люди, зарабатывающие руками, и они далеки от мечты открыть "барбершоп" (как предложил президент) в родном селе. Все, что им нужно для возврата на Родину, - это адекватная заработная плата, то есть преодоление трудовой бедности, когда бедны те, кто работает, а не наоборот", -считает экономист Алексей Кущ.

А как же деньги?

В 2019 году заробитане перевели в Украину почти 12 миллиардов долларов.

Переводы в 2018 году оценивались в 11 миллиардов долларов. Часть этих средств в этого году Украина рискует потерять.