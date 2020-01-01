В Сумах COVID-19 обнаружили у продавца супермаркета: магазин закрыли

Появились первые детали инцидента.

В Сумах коронавирус обнаружили у продавца одного из популярных супермаркетов. После подтверждения диагноза магазин экстренно закрыли.

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Об этом сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк во время брифинга 4 мая.

Он рассказал, что все сотрудники магазина отправлены на самоизоляцию.

У нас среди продавцов был обнаружен подозрительный случай. Затем методом ПЦР было подтверждено, что женщина заболела COVID-19. Магазин пока не будет работать, мы приняли все меры, чтобы болезнь не распространялась дальше, - сказал Мацюк.

Также мужчина отметил, что владельцы торгового заведения пошли навстречу инфекционистам. В магазине уже провели дезинфекция, все работники на самоизоляции, им начали делать ПЦР-тесты.

Уже обследовано все близкие контакты, по семье еще у трех человек подтверждено. Результаты исследования биоматериалов ребенка сегодня ожидают. Всего приняли биоматериалы у 70 человек, - сообщил Мацюк.

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К слову, по состоянию на утро 4 мая в Сумской области 112 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 из них 4 летальных, а 62 человека выздоровели.

Напомним, на вакцину от коронавируса нужно до 50 млрд евро. В ходе двухнедельного онлайн-марафона планируют собрать 7,5 миллиардов евро на разработку вакцины. Нужно - впятеро больше.

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